Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 olayda 13 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 9 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, adli kontrol şartıyla salınan 2 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde kullanma suçundan ise, 14 olayda 16 şüpheli şahsa olmak üzere toplam 22 olayda 29 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Çalışmalar esnasında 9 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla salınan 2 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 20 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüpheli şahıslardan toplamda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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