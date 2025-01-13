Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. İl genelinde 6-13 Ocak 2025 tarihleri arasında 47 olaya müdahale edilen çalışmalar sonucunda; 51 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklandı ve 49 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise, 331,14 gram metamfetamin, 30 bin 238 adet sentetik ecza hapı, 298,48 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 304,76 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR