Eskişehir Beylikova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir Beylikova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı. Operasyonda 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 1 pay aparatı ele geçirildi.

22.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai maddesi ve 1 pay aparatı ele geçirilirken, şahıslara gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Beylikova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Beylikova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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