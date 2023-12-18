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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
18.12.2023 - 10:39,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden engellenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 7 bin 773 sentetik ecza, 600 ecstasy, 166 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişeğin ele geçirildiği öğrenildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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