Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama ve Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama ve Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama ve Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 2 şahıs tutuklandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 1,75 kilogram metamfetamin, bin 862 adet sentetik ecza hapı, 54,49 gram esrar, 7 ecstasy hap ve 26,21 gram bonzai bulundu.

03.06.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 2 şahsın tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

Eskişehir Valiliği, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları açıkladı. Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince müdahale edilen 33 farklı olayda; 41 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, 39 şahsın serbest bırakıldığı, yakalanan 2 şahsın ise tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1,75 kilogram metamfetamin maddesi, bin 862 adet sentetik ecza hapı, 54,49 gram esrar, 7 ecstasy hap ve 26,21 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama ve Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 14:16:59. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama ve Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement