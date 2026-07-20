Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde, Odunpazarı ilçesinde satmak için uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda ticari bir taksi içerisinde yakalanan 2 şüpheli şahsın üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada, 4,5 gram esrar ve 352 adet sentetik ecza hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 42 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR