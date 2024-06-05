Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 225 Gram Madde Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 225 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Tepebaşı İlçesi'nde ikamet eden B.K. ve A.T.B. isimli 2 şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından şahısların evine yapılan operasyon sonucu, satışa hazır halde 29 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde toplam 225 gram esrar ve 1 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.T.B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan A.T.B., Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR