Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 225 Gram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 225 Gram Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 225 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların evine düzenledikleri operasyonda 29 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde 225 gram esrar ve 1 adet esrar öğütücü aparat buldu. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 14:54
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 225 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Tepebaşı İlçesi'nde ikamet eden B.K. ve A.T.B. isimli 2 şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından şahısların evine yapılan operasyon sonucu, satışa hazır halde 29 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde toplam 225 gram esrar ve 1 adet esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.T.B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan A.T.B., Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 225 Gram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 225 Gram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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