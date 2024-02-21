Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanırken, 31 gram bonzai, 14,5 gram esrar ve 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınana 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR