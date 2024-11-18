Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 şahıs tutuklanırken, farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de 11 ile 18 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 33 olaya müdahale edilip, 39 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerden 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 kişi serbest bırakıldı. Çalışmalarda; 216 adet sentetik ecza hapı, 28,62 gram esrar maddesi, bin 76,87 gram bonzai maddesi ve 710,76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR