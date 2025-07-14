Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 7-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce 41 olaya müdahale edilen çalışmalar sonucunda 50 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı ve 47 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 26,37 gram metamfetamin, 352 adet sentetik ecza hapı, 3 bin 237,65 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, 89,15 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 4 kök kenevir ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR