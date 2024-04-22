Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Bahsi geçen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İcra edilen devriye faaliyetlerinde aynı suçtan arama kaydı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Toplam 2 olay ile birlikte icra edilen devriye faaliyetlerinde 6 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı ve 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, meydana gelen olaylarda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının (payp) ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
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