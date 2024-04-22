Eskişehir\'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Bahsi geçen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İcra edilen devriye faaliyetlerinde aynı suçtan arama kaydı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Toplam 2 olay ile birlikte icra edilen devriye faaliyetlerinde 6 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı ve 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, meydana gelen olaylarda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının (payp) ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR