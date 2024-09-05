Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, Sivrihisar ilçesinde bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda 966 gram esrar, 53 kök kenevir, 504 gram kenevir tohumu ve çeşitli uyuşturucu unsurlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem yapıldı.

05.09.2024 17:01
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Eskişehir'de imal ettiği uyuşturucu maddeleri satmak isteyen şahsa yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Sivrihisar İlçesi'nde bir şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği, imal ettiği uyuşturucu maddeleri ise satmak için müşteri aradığı öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın evine düzenlenen operasyonda, 966 gram esrar, 53 kök kenevir, 504 gram kenevir tohumu, 9 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dedektör ve 2 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Miktarda Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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