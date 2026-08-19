Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü 3 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen üç ayrı çalışmada toplam 319 adet sentetik ecza ile 35,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 01.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde kontrol amacıyla durdurulan U.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontrollerde ise 207 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Emek Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise 35,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilen U.A., C.G. ve M.Y. hakkında tutuklama kararı verildi. Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.