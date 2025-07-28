Eskişehir'de Yanan Minibüs Asansörü Onarım Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eskişehir'de Yanan Minibüs Asansörü Onarım Bekliyor

Eskişehir\'de Yanan Minibüs Asansörü Onarım Bekliyor
28.07.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlahiyat Cami avlusundaki yangın sonrası hasar gören asansör, engelliler için onarım bekliyor.

Eskişehir'de İlahiyat Camii'nin avlusunda park halindeyken alev alan minibüsün çarpması sonucu hasar gören asansör onarım bekliyor. Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Ayşe Çıraklı, "Asansör hala onarılmadı. Engellilerimiz için asansör şart. Bakım ve onarım yapılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 6 Mart 2025 tarihined Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan İlahiyat Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre; cami bahçesinde park halindeki ve yaşları küçük olan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların içinde bulunduğu 71 ADP 504 plakalı minibüs, sürücüsü H.T.'nin araçtan ayrılmasının ardından bir anda alev almaya başladı. Hem yanan hem de bahçede ilerlemeye başlayan minibüs cami merdivenlerine çarparak durabilirken, cami cemaatinin çocukları yanmaktan kurtarmasıyla facianın önüne geçildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında caminin asansörü de hasar gördü. Olayın yaşandığı günden bu yana onarılmayan asansörle ilgili konuşan Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Ayşe Çıraklı, yetkililere seslendi.

"Araç kendi kendine hareket etmeye başlayıp geri geri giderken, cami içerisinde bulunan asansörümüz yandı"

Muhtar Çıraklı, konuyla ilgili olarak, "Buraya minibüslerle yatılı kalmaya gelenler oluyor. Özellikle sarımsak-soğan satıcıları, züccaciyeci ve gelinlik eşya satıcıları geliyor. O gün, caminin içerisinde konaklayan ailelerden birisinin babası minibüse çocukları bırakıp ekmek almaya gitmiş. Zannedersem, o ara ocakta çay suyu varmış. Bir şekilde yangın çıkıyor. Tabii araç kendi kendine hareket etmeye başlayıp geri geri giderken, İlahiyat Camii'nin içerisinde bulunan asansörümüz yandı. Biz bu bölgede böyle bir yangın atlattık. Biraz vatandaşlarımızın duyarsızlığı söz konusu. O çocuklar minibüsün içerisinde bırakıp gidilmemeli" şeklinde konuştu.

"Şimdi bunun bakımını onarımını kim yapacak?"

Yanan asansörün olayın ardından onarılmadığından bahseden Muhtar Çıraklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun cezasını kim ödeyecek? Bizim için çok büyük bir sıkıntı. Çok şikayet aldığımız bir konu. Tabii onlar da zorluk çekiyor belki ama vatandaşımız bu konudan rahatsız. Çevrenin çöplerini bırakıyorlar, tuvaletlerini yeşil alanlarda yapıp gidiyor. Çocukların araçlarda bırakılarak edilmesi ve yangına sebebiyet verilmesi, caminin içerisinde asansörün bozulmasına yol açtı. Şimdi bunun bakımını onarımını kim yapacak? Yine vatandaştan ücret toplanıp bakım yapılacaktır ama ne gerek var? Hiç olmasa daha iyiydi. Yürüme engellilerimiz var, zaman zaman tekerlekli sandalye ile geliyorlar. Cami içerisinde asansör şart. Dolayısıyla bakım onarımının yapılması gerekli." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yanan Minibüs Asansörü Onarım Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
Antalya turizmde tarihi rekor kırdı Antalya turizmde tarihi rekor kırdı
Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
Mourinho Ali Koç’u eleştirdi Tercüman o sözleri çevirmedi Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor
24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında 24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında

09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
14:55
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
14:46
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor
West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
14:20
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
13:54
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
13:49
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
13:23
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
13:14
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık
Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
12:58
Erzurum’da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 09:53:34. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yanan Minibüs Asansörü Onarım Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.