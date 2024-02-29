Eskişehir\'de yapılan denetimde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimde, çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 21 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 şüpheli hakkında işlem yapılırken yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör, 2 adet kesici ve delici alet, 30 adet fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR