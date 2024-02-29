Eskişehir'de yapılan denetimde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan denetimde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Eskişehir\'de yapılan denetimde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör, 2 adet kesici ve delici alet, 30 adet fişek ele geçirildi.

29.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimde, çok sayıda silah ve fişek ele geçirilirken 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 21 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 şüpheli hakkında işlem yapılırken yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör, 2 adet kesici ve delici alet, 30 adet fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan denetimde çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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