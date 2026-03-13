Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

13.03.2026 14:00
Eskişehir'de 71 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından operasyon yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanması' suçlarından 18 ilde 71 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İI Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın tespit ve inceleme raporları, yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli sosyal medya ilanları ile kendilerini resmi kurum-kuruluş ya da otomotiv firması olarak göstererek sahte ilanlarla araç satışı, yedek parça satışı görüntüsü altında kapora dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 18 ilde 71 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında yakalama, gözaltına alma arama ve el koyma adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmalarda 56 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bahsi geçen suçlardan yaklaşık 8 milyar 723 milyon 958 bin 203 lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1.2 milyarlık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

