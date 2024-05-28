Eskişehir'de Yaşlı Adamı Darp Eden Şahıs Bayılttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlı Adamı Darp Eden Şahıs Bayılttı

Eskişehir\'de Yaşlı Adamı Darp Eden Şahıs Bayılttı

Eskişehir'de yaşlı bir adam, ailesindeki birisine çarptığı gerekçesiyle darp edilerek bayıltıldı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

28.05.2024 16:27
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Eskişehir'de iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs, yaşlı bir adamı ailesindeki birisine çarptığı gerekçesiyle darp ederek bayılttı.

Olay, saat 15.00 sularında Deliklitaş Mahallesinde bulunan Sıcaksular mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yolda yürüyen yaşlı adam yakınından geçen birisine çarptı. Yaşlı adam ile çarptığı kişi ve ailesiyle çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ailedeki bir erkek şahıs yaşlı adamı darp etti. Aldığı darbeler sonucunda bayılan adam dakikalarca yerden kalkamazken, aile olay yerinden uzaklaştı. Kulağı kanayan ve gözü moraran baygın adama ilk yardımı çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu. Vatandaşlar tarafından ayıltılan adam olay yerine araç girememesi nedeniyle sağlık ekiplerince yürüyerek ambulansa götürülürken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yaşlı Adamı Darp Eden Şahıs Bayılttı - Son Dakika

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