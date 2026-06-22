Araç üzerine düşen ağaç itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kaldırıldı

Eskişehir'de yaşlı ağaçtan kopup park halindeki otomobilin üstüne düşen kalın dal parçası Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Paşa mahallesi Pazaroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan geniş gövdeli bir söğüt ağacının kalın dalı kırıldı. Kırılan dal parçası park halindeki bir sedan otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin titiz çalışması sonucu araç üzerindeki kalın dal kaldırıldı. Olay ekiplerin profesyonel ve hızlı çalışması sonucunda en az maddi hasarla atlatılırken, araç sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Dalın kendiliğinden koptu ve durumun ağacın yaşlılığına bağlı bir nedenden dolayı yaşandığı öngörüldü. - ESKİŞEHİR