Araç üzerine düşen ağaç itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kaldırıldı - Son Dakika
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Araç üzerine düşen ağaç itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kaldırıldı

Araç üzerine düşen ağaç itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kaldırıldı
22.06.2026 16:48  Güncelleme: 16:50
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Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde yaşlı bir söğüt ağacından kopan kalın dal, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla dal kaldırılırken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Eskişehir'de yaşlı ağaçtan kopup park halindeki otomobilin üstüne düşen kalın dal parçası Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Paşa mahallesi Pazaroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan geniş gövdeli bir söğüt ağacının kalın dalı kırıldı. Kırılan dal parçası park halindeki bir sedan otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin titiz çalışması sonucu araç üzerindeki kalın dal kaldırıldı. Olay ekiplerin profesyonel ve hızlı çalışması sonucunda en az maddi hasarla atlatılırken, araç sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Dalın kendiliğinden koptu ve durumun ağacın yaşlılığına bağlı bir nedenden dolayı yaşandığı öngörüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Çevre, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç üzerine düşen ağaç itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kaldırıldı - Son Dakika

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