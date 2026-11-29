Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir ikamette yaralı olarak bulunan yaşlı kadına torununun kafa attığı iddia edildi.

Alınan bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak'taki bir ikamette kavga ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Adreste yapılan incelemede, torun H.E. ile anneannesi R.Ç. arasında kavga çıktığı ve R.Ç.'nin kafa bölgesinden yaralanarak hafif şekilde kanama oluştuğu tespit edildi. Kavga sırasında H.E.'nin kendinden geçerek etrafa zarar verdiği ve anneannesi R.Ç.'ye kafa attığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan torun H.E., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başından yaralanan yaşlı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.