Eskişehir'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Eskişehir\'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Eskişehir'de bir yaşam merkezinde kalan yaşlılardan toplanan yaklaşık 500 bin TL parayı izinsiz şekilde alan müdür yardımcısı tutuklandı. Yetkililerin fark etmesi üzerine polis ekipleri olayı araştırdı ve hırsızlığı gerçekleştiren kişinin müdür yardımcısı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.05.2024 16:37
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Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren bir yaşam merkezinde kalan kişilerden toplanan yaklaşık 500 bin TL parayı izinsiz şekilde aldığı iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ileri yaştaki 10 kişinin kaldığı yaşam merkezinde bulunan çelik kasadaki paraların azaldığının fark eden yetkililer, polis ekiplerine başvuru yapıldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çelik kasadaki nakit paraların olması gerekenden daha az olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olayını, kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M.'nin kasadan yaklaşık 500 bin TL nakit para aldığı belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan B.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.M., 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı - Son Dakika
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