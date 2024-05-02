Eskişehir\'de Yaşlılara Hizmet Veren Merkezdeki Müdür Yardımcısı Tutuklandı

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Eskişehir'de yaşlılara hizmet veren bir yaşam merkezinde kalan kişilerden toplanan yaklaşık 500 bin TL parayı izinsiz şekilde aldığı iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ileri yaştaki 10 kişinin kaldığı yaşam merkezinde bulunan çelik kasadaki paraların azaldığının fark eden yetkililer, polis ekiplerine başvuru yapıldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çelik kasadaki nakit paraların olması gerekenden daha az olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olayını, kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M.'nin kasadan yaklaşık 500 bin TL nakit para aldığı belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan B.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.M., 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR