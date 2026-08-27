Eskişehir'de yayalara yol veren motosikletliye arkadan çarpma
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde, bir motosikletli yayalara yol vermek için durduğu sırada arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kaza, Öğretmenler Caddesi üzerinde Şehitlik Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı. Olayla ilgili plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ve 26 AOV 904 plakalı otomobil sürücüsü arasında tutanak tutulduğu bildirildi.
Eskişehir'de yayalara yol veren motosikletliye bir otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kaza maddi zararla atlatıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde, Şehitlik Tramvay Durağı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada seyir halinde olan 26 AOV 904 plakalı otomobil, duramayarak motosikletliye arkadan çarptı. Maddi zararın oluştuğu kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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