Eskişehir\'de Yeni Yıl Pazarı\'na Saldırı: Şahıs Tutuklandı

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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan Yeni Yıl Pazarı'nda tezgahlara saldırarak zarar verince gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde kurulan Yeni Yıl Pazarı tezgahları, "Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi" diye bağıran B.Ö'nün saldırısına uğradı. Stantlara, ışıklara, çadır ve masalara zarar veren şahıs, Atatürk ve İnönü'nün heykelleri için de "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" dedi. Şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.Ö., 'kamu malına zarar verme' ve 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun' çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR