YHT hattına metreler kala çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yaklaşık 5 metre uzaklıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi üzerinde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerinde bulunan boş arsada kuru otlar tutuşarak yanmaya başladı. Alevlerin büyümesiyle yangın arazinin büyük bir bölümünü sardı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yaklaşık 5 metre ilerisindeki yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler ikamete ve araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan yangının bisikletli bir şahıs tarafından çıkarıldığı çevredeki vatandaşlarca iddia edildi.

Yangının çıkış sebebi ile alakalı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR