Eskişehir\'de Yolcu Otobüsünde Şoförün Kucağında Çocuk Görüntüleri Tepki Topladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsünde seyir halindeyken şoförün kucağında bir çocuğun bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu.

Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ne hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 74 hat numaralı şehir içi yolcu otobüsünde çekilen görüntü tepkilere neden oldu. Şoförün kucağında çocuk otururken otobüsün seyir halinde olması, görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR