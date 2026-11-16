Eskişehir'de zabıta ekipleri otogarda esnaf ve otobüs firmalarını denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de zabıta ekipleri otogarda esnaf ve otobüs firmalarını denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de zabıta ekipleri otogarda esnaf ve otobüs firmalarını denetledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otogarda esnaf ve otobüs firmalarını denetledi. Yetki belgeleri ve hareket saatleri kontrol edilirken, otogar dışında yolcu indirme-bindirme yapılmaması için sürücü ve firma yetkilileri uyarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri, son olarak Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi. Otogar içerisinde faaliyet gösteren esnaf ve otobüs firmalarını denetleyen ekipler, firmaların gerekli yetki belgelerini inceleyerek mevzuata uygunluk kontrollerinde bulundu.

Şehirlerarası otobüslerin hareket saatlerine uyup uymadığını da kontrol eden ekipler, otogar dışında yolcu indirme ve bindirme yapılmaması konusunda sürücü ve firma yetkililerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde, yolcu güvenliğinin sağlanması ve terminal düzeninin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Otogar içerisindeki iş yerlerini de denetleyen zabıta ekipleri, esnafı ortak kullanım alanlarını işgal etmemeleri, yaya geçişlerini engelleyecek uygulamalardan kaçınmaları konusunda bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve kent düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerini kent genelinde kararlılıkla sürdürecek.

Kaynak: İHA
Eskişehir Büyükşehir BelediyesiYerel HaberlerEskişehir3. SayfaBelediyeZabıtaUlaşımGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 8’i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 8'i Türk 12 mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:16:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de zabıta ekipleri otogarda esnaf ve otobüs firmalarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android