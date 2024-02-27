Eskişehir\'de zabıta karakolunda mesai arkadaşını silahla vurarak yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası

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Eskişehir'de zabıta karakolunda mesai arkadaşını silahla vurarak yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Meriç S. hakkında mahkeme heyeti 13 yıl hapis cezasına hükmetti.

Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakolu'nda 27 Şubat 2023'te meydana gelen olayda, zabıta memuru Meriç S., silahla mesai arkadaşı Seyhan Ç.'yi yaraladı. Olay yerinden kaçan Meriç S., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Sırtından ve göğsünden yaralanan Seyhan Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Meriç S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Meriç S. hazır bulundu. Duruşmaya, tedavisinin ardından taburcu edilen Seyhan Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Meriç S., "Kendisi ile husumetimiz yoktu. Benim psikolojik sorunlarımın olduğu kendisi de amirlerim de biliyordu. Onun orada dahi olduğunu bilmiyordum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Son sözü sorulan Tutuklu sanık Meriç S., "Bu olayın meydana geldiğinden dolayı çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme heyeti Meriç S. hakkında 13 yıl hapis cezasına hükmetti. - ESKİŞEHİR