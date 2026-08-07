Eskişehir’de 3 aracın karıştığı feci kazada 1 ölü, 1 ağır yaralı

Eskişehir'de otomobil, tır ve belediyeye ait çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 26 RF 544 plakalı otomobil ile O.B. idaresindeki 64 NF 359 ve 64 AFG 170 dorse plakalı tır ve S.S.U. idaresindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 26 RF 544 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpışmanın şiddetiyle aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen feci kazayla ilgili inceleme başlatılırken, LPG'li olduğu belirtilen otomobil için güvenlik ekiplerinin tedbir aldığı belirtildi.