Eskişehir\'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

3.Sayfa

Eskişehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Kartal Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 minibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında Y.G. isimli 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrasında Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. - ESKİŞEHİR