Eskişehir'deki denetimlerde 236 firmada 10 bin 380 ürün incelendi, 596 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'deki denetimlerde 236 firmada 10 bin 380 ürün incelendi, 596 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında il merkezi ve ilçelerde 236 firmada 10 bin 380 ürünü denetledi. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulanırken, haksız fiyat artışı yapıldığı belirlenen 42 firmaya ilişkin raporlar Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, ağustos ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 236 firmada 10 bin 380 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 595 bin 950 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 42 firmada 210 kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'deki denetimlerde 236 firmada 10 bin 380 ürün incelendi, 596 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki denetimlerde 236 firmada 10 bin 380 ürün incelendi, 596 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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