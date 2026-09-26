Eskişehir\'deki EOSB\'de yapı fabrikasında yüksekten düşen 52 yaşındaki şahıs öldü

Eskişehir'de bir yapı fabrikasında yüksekten düşen 52 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 9. Cadde üzerinde bulunan bir yapı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (52) isimli şahıs, henüz bilinmeyen sebeple yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.