Eskişehir'deki festivalde sert iniş yapan paraşütçü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki festivalde sert iniş yapan paraşütçü yaralandı

Eskişehir\'deki festivalde sert iniş yapan paraşütçü yaralandı

Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnasında sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte paraşütüyle uçaktan atlayış yapan paraşütçü, iniş esnasında kontrolünü kaybederek sert bir şekilde yere çarptı. İlk müdahale etkinlik alanındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan paraşütçünün ayak bileği kırıldı ancak durumu iyi.

08.07.2024 13:31
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Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnada sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar ilçesinde 6 Temmuz'da Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "5.Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde gösteri yapan 44 yaşındaki B.Ö., paraşütüyle uçaktan atlayış yaptı. Havada süzüldükten sonra iniş esnasında kontrolünü kaybeden paraşütçü B.Ö., sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabilen paraşütçüye, ilk müdahale etkinlik alanındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan paraşütçünün ayak bileğinin kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paraşütçünün yere sert iniş yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki festivalde sert iniş yapan paraşütçü yaralandı - Son Dakika

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