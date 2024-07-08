Eskişehir\'deki festivalde sert iniş yapan paraşütçü yaralandı

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Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnada sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar ilçesinde 6 Temmuz'da Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "5.Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde gösteri yapan 44 yaşındaki B.Ö., paraşütüyle uçaktan atlayış yaptı. Havada süzüldükten sonra iniş esnasında kontrolünü kaybeden paraşütçü B.Ö., sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabilen paraşütçüye, ilk müdahale etkinlik alanındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan paraşütçünün ayak bileğinin kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Paraşütçünün yere sert iniş yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR