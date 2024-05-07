Eskişehir\'deki Firmaların Dış Ticarete Katkısı 1,47 Milyar Dolar

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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'deki firmaların yılbaşından bu yana 1,47 milyar dolar ile dış ticarete katkı sağladığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların Nisan ayında 327 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir'in Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 7,5 oranında artışla 1,47 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 1,36 milyar dolar seviyelerindeydi. Ciddi bir ivme yakalamış durumdayız. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu" açıklamasında bulundu.

"Vize sıkıntısına rağmen ihracatımız büyüyor"

Zorlu şartlar altında üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam ettiklerinin altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, "İş insanlarımız zor bir süreç geçiriyor. Buna rağmen ürettiklerimizi önemli oranlarda yurt dışına ihraç edebiliyoruz. Ancak yeni ve alternatif pazarlar bulmak, mevcut pazarlarımızı korumak için sektörel fuarlara katılmak, yurt dışındaki müşterilerimizle birebir temas içinde olmak zorundayız. İronik bir durum ama ürünlerimizi gönderdiğimiz ülkelere kendimiz gidemez olduk. En rahatsız edici husus ise vize konusunun tarife dışı bir engel olarak karşımıza konulması. Bu durumun acil bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ve iş insanlarımızın seyahat kısıtlarının ortadan kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

"Dış ticaret açığındaki gerileme umut verici"

Ülkemizin 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolar iken, 2024 yılının ilk dört ayında bunun yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara gerilediğini belirten Kesikbaş, "İhracatta yaptığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, Orta Vadeli Program'da yıl sonu 267 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Dış ticaret açığında da kademeli olarak gerçekleşen iyileşmeleri takip ediyoruz. Bu durum ülkemiz adına son derece sevindirici. Umuyoruz ki yıl sonunu beklemeden ihracatçılarımız hedefleri erkenden yakalayacak" yorumunda bulundu.

Ülkemizde 2024 yılının ilk dört ayında ihracat, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ithalat ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla 113,1 milyar dolara geriledi. - ESKİŞEHİR