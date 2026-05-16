Eskişehir\'deki İhbar Asılsız Çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na birisinin atladığı yönünde yapılan ve ekipleri teyakkuza geçiren ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Doğualp Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin Porsuk Çayı'na atladığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce çevrede suya atlayan kimsenin olmadığı görülürken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. - ESKİŞEHİR