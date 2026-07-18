13.07.2026 tarihinde saat 14.00'te Eskişehir mahreçli servis edilen "Genç mühendisin can verdiği kaza ile ilgili ilk duruşma görüldü" başlıklı haberimizde yer alan 3 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'deki Kaza Duruşmasında Güncelleme - Son Dakika
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