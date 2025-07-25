Eskişehir\'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz sabahı saat 08.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba gösterdiği ve 10 şehidin verildiği yangın, geçtiğimiz gün Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal Sarıcaova köyüne sıçramıştı. Yaklaşık 3 gündür devam eden yangının Sarıcaova köyü kısmında kalan ormanlık bölgede kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekiplerin havadan soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR