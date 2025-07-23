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Eskişehir'deki Yangın Afyon'a Yaklaşıyor

Eskişehir\'deki Yangın Afyon\'a Yaklaşıyor
23.07.2025 16:07
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Seyitgazi'de çıkan yangın, Sarıcaova Mahallesi'ne 300 metre kadar yaklaşarak paniğe yol açtı.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan yangının Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne 300 metre yaklaşmasından dolayı bölgeye girişler jandarma ekiplerince kapatıldı.

Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Devam eden yangın Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne yaklaştı. Yerleşim yerleri boşaltılırken, alevlerin bölgeye yaklaşık 300 metre yaklaştığı belirtildi. Büyük bir bölümü boşaltılan ve sessizliğe bürünen yerleşim yeri dron ile havadan görüntülendi. Sarıcaova Mahallesi'ne yakın bir göletten su alınarak helikopterlerin müdahaleye devam ettiği gözlendi. Mahallede kalan az sayıda vatandaşın tedirgin ve endişeli durumu ise göze çarptı.

"Yıllarımızın geçtiği köyü yangından dolayı terk ettik"

Mahalle sakinlerinden biri olan Kemal Seldivan, yangının bölgesinin boşatılması ve alevlerin köye girmesie 300 metre kalması hakkında, "Köyün boşaltılmış olması çok kötü. Yaşanmışlıklarımız, yıllarımız bu köyde geçti. Yangından dolayı burayı terk ettik. Dün öğleden sonra boşaltılması istendi. Şu anda köyde çok az kişi var, oda mecburi olanlar hayvanlarına bakması gerekenler kaldı. Hayvan tahliyeleri de oldu. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar götürüldü. Alevler yaklaşık 300-400 metre yakına kadar indi, köyün arazisine kadar indi. İtfaiyeler arazözler ile engellemeye çalışıyorlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki Yangın Afyon'a Yaklaşıyor - Son Dakika

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