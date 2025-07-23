Eskişehir'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı

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Eskişehir\'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
23.07.2025 22:59
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Eskişehir\'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Eskişehir'deki yangında alevlerin arasından kurtarılan personelin görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personel "kurtarın beni" diyerek feryat etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. 14 orman işçisi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangında yaralanan personellerden birinin alevlerin arasından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni

"KURTARIN BENİ" DİYEREK FERYAT ETTİ

Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personelin "Kurtarın beni" diyerek feryat ettiği duyuldu.Daha sonrasında ise ayakta durmakta güçlük çektiği görülen personelin "Yanıyorum. Kurtarın beni. Su verin. Bacaklarım yanıyor." dediği ve kendisini yere bıraktığı görüldü.

Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • subutay baybars:
    cenabu Allah acilen şifaler versin ailene kavuştursun kardeşim 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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