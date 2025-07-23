Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. 14 orman işçisi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Yangında yaralanan personellerden birinin alevlerin arasından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personelin "Kurtarın beni" diyerek feryat ettiği duyuldu.Daha sonrasında ise ayakta durmakta güçlük çektiği görülen personelin "Yanıyorum. Kurtarın beni. Su verin. Bacaklarım yanıyor." dediği ve kendisini yere bıraktığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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