Eskişehir\'deki yangında yaralanan personelin görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. 14 orman işçisi ise yaralı olarak kurtarıldı.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yangında yaralanan personellerden birinin alevlerin arasından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

"KURTARIN BENİ" DİYEREK FERYAT ETTİ

Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı personelin "Kurtarın beni" diyerek feryat ettiği duyuldu.Daha sonrasında ise ayakta durmakta güçlük çektiği görülen personelin "Yanıyorum. Kurtarın beni. Su verin. Bacaklarım yanıyor." dediği ve kendisini yere bıraktığı görüldü.