Eskişehir\'deki Yunus Emre Yurdu personeli yangın söndürme tatbikatına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Yurdu personeline yönelik yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen programda, personele ilk olarak yangın anında doğru hareket tarzları, tahliye adımları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı teorik olarak anlatıldı. Eğitimin ardından yurt bahçesinde kontrollü şekilde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda söndürme işlemlerini başarıyla tamamladı.