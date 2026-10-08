Eskişehir Emniyeti 23 okuldaki 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi verdi - Son Dakika
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Eskişehir Emniyeti 23 okuldaki 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi verdi

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Eskişehir Emniyeti 23 okuldaki 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi verdi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda görevli özel güvenlik personeline KAAN Uygulaması kapsamında eğitim verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 23 okulda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisine görev ve sorumlulukları ile 5188 sayılı Kanun anlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, okullarda görevli özel güvenlik personeline Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması çerçevesinde eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen eğitim programına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 23 okulda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisi katıldı. Eğitim kapsamında personellere, görev ve sorumlulukları ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Emniyet yetkilileri, okullarda güvenli eğitim ortamının sürdürülebilmesi adına kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüEskişehir3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimSon Dakika

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