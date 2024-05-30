Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eczacı Faruk Erden Anaokulu öğrencileri, polis ekipleri tarafından gezdirilip bilgilendirildi. Öğrencilere küçük hediyeler takdim edildi ve çeşitli konularda bilgilendirici animasyon gösterimi yapıldı.

30.05.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokulu öğrencileri polis ekiplerince hem gezdirilip hem de bilgilendirilirken, kendilerine küçük hediyeler takdim edildi.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde, kendilerinin talebi üzerine Eczacı Faruk Erden Anaokulu'ndan 19 öğrenci ile 3 idareci İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyaretçiler polis yerleşkelerinde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ni gezerken, ekiplerce güzel vakit geçirmeleri sağlandı. Bu esnada öğrenciler basit trafik kuralları, yabancı kişilere karşı davranış şekilleri ve çağın hastalığı olarak görülen telefon, tablet ve ekran bağımlılığı konusunda bilgilendirilerek, sevilen çizgi film karakterlerinden oluşan 'Polis Ne İş Yapar' isimli animasyonun gösterimi yapıldı. Ziyaretin sonunda da çocuklara Türk bayrağı ve küçük hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:36:49. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement