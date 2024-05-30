Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Anaokulu Öğrencileri Ziyarette Bulundu

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokulu öğrencileri polis ekiplerince hem gezdirilip hem de bilgilendirilirken, kendilerine küçük hediyeler takdim edildi.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde, kendilerinin talebi üzerine Eczacı Faruk Erden Anaokulu'ndan 19 öğrenci ile 3 idareci İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Ziyaretçiler polis yerleşkelerinde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ni gezerken, ekiplerce güzel vakit geçirmeleri sağlandı. Bu esnada öğrenciler basit trafik kuralları, yabancı kişilere karşı davranış şekilleri ve çağın hastalığı olarak görülen telefon, tablet ve ekran bağımlılığı konusunda bilgilendirilerek, sevilen çizgi film karakterlerinden oluşan 'Polis Ne İş Yapar' isimli animasyonun gösterimi yapıldı. Ziyaretin sonunda da çocuklara Türk bayrağı ve küçük hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR