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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında 2 bin 836 şüpheliye işlem yaptı - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında 2 bin 836 şüpheliye işlem yaptı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk bölgelerinde faaliyetlerde bulundu. Bu faaliyetler sonucunda, aranan 2 bin 316 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi ve toplamda 72 tabanca ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlarla ilgili olarak da 381 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında 2 bin 836 şüpheliye işlem yaptı
06.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:28
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılı suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk bölgelerinde icra edilen faaliyetlerde 2 bin 836 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılı suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk bölgelerinde icra edilen faaliyetlerde; farklı suçlardan aranan 2 bin 316 şahsın yakalanarak adli mercilere intikali sağlandı, 41 ruhsatsız, 8 ruhsatlı, 23 kurusıkı olmak üzere toplam 72 tabanca ele geçirildi. Ekiplerce, 177 hırsızlık olayı aydınlatılarak 381 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Yine çalışmalarda, çeşitli vaatlerle vatandaşları aldatarak haksız kazanç sağlayan, mağdur ederek dolandırıcılık suçlarını işleyen 57 olay aydınlatılıp, 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kapsamında 15 şüpheliye adli işlem yapılırken, Bilişim sistemine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefetten ve müstehcenlik suçlarından 45 şüpheliye adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında 2 bin 836 şüpheliye işlem yaptı - Son Dakika


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