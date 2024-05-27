Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 51 Okul Servis Aracını Kontrol Etti

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 51 adet okul servis aracı kontrol edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde 20-24 Mayıs tarihleri arasında okul servislerini kontrol etti. Ekiplerce 51 adet okul servis aracı kontrol edilirken, herhangi bir kusur tespit edilmedi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR