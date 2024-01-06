Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 77 Şahıs Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 5 yıl kadar hapis cezası bulunan 76 ve 20 yıl ve üzeri 1 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR