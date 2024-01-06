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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 77 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 77 Şahıs Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 76'sı 5 yıl hapis cezasıyla aranırken, 1 şahıs ise 20 yıl ve üzeri ceza ile aranıyordu. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek gerekli işlemler yapılacak.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 77 Şahıs Yakalandı
06.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:40
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 5 yıl kadar hapis cezası bulunan 76 ve 20 yıl ve üzeri 1 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 77 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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