Eskişehir-Kütahya kara yolunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Eskişehir- Kütahya kara yolunda anız yangını olarak başlayıp, bitişikteki ağaçlandırma sahasına geçen yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Kara yolunun Kümbet Kavşağı'na yakın bir noktada anızda başlayan yangın hızla ormanlık alana sıçradı. Balya makinasından çıkan kıvılcımdan başlayan yangına, gelen ihbar ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arazöz 1 su tankeri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesinden de 2 itfaiye aracı istendi. Civar köylerden gelen vatandaşlar da traktörleri ile tarlalarının etrafını sürerek yangının yayılması önlenmeye çalışıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'de olay yerine giderek söndürme ekiplerini koordine etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınarak büyük bir yangının önüne geçildi. Söndürme çalışmalarından sonra ekiplerce soğutma çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre yanan alan 3 dönüm olarak hesaplandı. - ESKİŞEHİR