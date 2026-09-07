Eskişehir Odunpazarı\'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan 06 FKC 578 plakalı hafif ticari araç ile 26 DG 499 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.