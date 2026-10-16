Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil inşaatın temeline düştü, itfaiye 2 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil inşaatın temeline düştü, itfaiye 2 kişiyi kurtardı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobil inşaatın temeline düştü, itfaiye 2 kişiyi kurtardı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki inşaatın temeline düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve yanındaki kişi hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki inşaatın temeline düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve yanındaki kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi İkinci Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan M.K. (70) idaresindeki 26 AY 785 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Zeminin ıslak ve kaygan olmasının da etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan bir inşaatın temeline uçtu. Temel ile toprak zemin arasında sıkışan otomobildeki sürücü M.K. ile araçta bulunan M.K. (65), durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOdunpazarıEskişehir3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

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