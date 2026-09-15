Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadınla ilgili araç sürücüsü emniyete götürüldü.

Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 GBJ 62 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü, gerekli işlemlerin yapılması için polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Trafik Kazaları, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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