Eskişehir Odunpazarı'nda otomobille çarpışan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobille çarpışan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobille çarpışan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile minibüsün kavşak girişinde çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya uçtu; yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de bir otomobil ile minibüsün kavşak girişinde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi çevreyolu ile Alpu yolunun kesiştiği kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs, kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan boş tarım arazisine uçarak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:53:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda otomobille çarpışan minibüs tarlaya uçtu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei