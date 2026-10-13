Eskişehir polisi 2 evden hırsızlığı çözdü, 168 bin TL bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir polisi 2 evden hırsızlığı çözdü, 168 bin TL bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir polisi 2 evden hırsızlığı çözdü, 168 bin TL bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de 13 Ekim 2026'da iki ayrı evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve gösterdikleri adreslerde ele geçirilen 168 bin TL nakit ile altın alyans, pırlanta yüzük ve altın set sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, 2 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, 13 Ekim 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayında vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış istikametlerini ve kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve gösterdikleri adreslerde yapılan aramalarda çalınan kıymetli eşyalar ve nakit para ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; 168 bin TL nakit, 1 adet altın alyans, 1 adet pırlanta yüzük, 1 adet altın set (sonsuzluk şeklinde kolye ve 2 çift küpe) olmak üzere ele geçirilen tüm değerli eşyalar ve para sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeyi sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkEskişehir3. SayfaGüvenlikAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir polisi 2 evden hırsızlığı çözdü, 168 bin TL bulundu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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