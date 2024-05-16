Eskişehir Polisi 'Barlar' Sokakta Asayiş Uygulaması Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Polisi 'Barlar' Sokakta Asayiş Uygulaması Yaptı

Eskişehir Polisi \'Barlar\' Sokakta Asayiş Uygulaması Yaptı

Eskişehir polisi, son iki gece 'Barlar' sokak olarak bilinen bölgede geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı uygulamada, umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına odaklanıldı. Yapılan sorgulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

16.05.2024 16:31
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Eskişehir polisi, son iki gece 'Barlar' sokak olarak bilinen bölgede geniş çaplı bir asayiş uygulaması yaptı.

Son iki geceki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 9 ekip 22 personel katıldı. Gece 21.00 ile 02.15 saatleri arasında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak (Barlar) ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına uygulama yapıldı. Ekiplerin toplam 303 ve 34 araç sorgulaması yaptığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Polisi 'Barlar' Sokakta Asayiş Uygulaması Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Polisi 'Barlar' Sokakta Asayiş Uygulaması Yaptı - Son Dakika
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